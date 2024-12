Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un importante ordine del giorno promosso dai consiglieri regionali Ventura, Vitari e Piloni a favore dello sviluppo della rete ciclabile in Lombardia ed in particolare del territorio cremasco.

“Con questo ordine del giorno – dichiarano i consiglieri – ribadiamo il nostro impegno per una mobilità più sostenibile e moderna, valorizzando le eccellenze del nostro territorio e promuovendo soluzioni a basso impatto ambientale. L’espansione della rete ciclabile, infatti, non è solo una questione di sostenibilità ambientale, ma rappresenta un motore per il turismo, lo sviluppo economico locale e la sicurezza dei cittadini”.

L’ordine del giorno approvato invita la Giunta regionale a reperire risorse adeguate nell’ambito del bilancio 2025-2027 per sostenere gli enti locali nella realizzazione di nuovi percorsi ciclabili di valenza territoriale, proprio come quello che i comuni dell’area omogenea cremasca, attraverso il supporto di ConsorzioIt, stanno predisponendo. Questo potrà avvenire anche tramite la sottoscrizione di Accordi di Programma con i territori interessati, garantendo una pianificazione integrata e funzionale insieme alle risorse.

“La Lombardia – proseguono – è una regione che guarda al futuro. L’espansione della rete ciclabile, oltre a ridurre le emissioni inquinanti e promuovere uno stile di vita più sano, offre una straordinaria opportunità per incentivare il cicloturismo, rafforzando l’attrattività delle nostre località rurali, cittadine e di pregio ambientale.”

I tre cremonesi eletti al Pirellone sottolineano come questo intervento sia coerente con gli obiettivi strategici regionali, già delineati nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e nella Missione 10 del Programma di Sviluppo Regionale. “Questo non deve rimanere un passo isolato – concludono – ma parte di una visione complessiva che deve mirare a garantire una rete infrastrutturale moderna, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Infine, l’accento è posto sull’importanza dell’unità politica dei tre consiglieri per stare vicina ai territori, pronti a continuare a sostenere insieme azioni concrete per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio.

