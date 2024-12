Una festa di fine anno speciale per i bambini della scuola d’infanzia comunale Gallina di Borgo Loreto, dove nel pomeriggio di mercoledì i genitori si sono trasformati in attori per dare vita ad un divertente spettacolo con protagonista Babbo Natale, ma con l’incursione anche di un coniglio pasquale impetrsonato dalla maestra Tina. Entusiasti i bambini che insieme alle loro famiglie hanno affollato la palestra della scuola di via San Bernardo.

Un pomeriggio arricchito anche dalla presenza di Fiab, federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che con i suoi volontari travestiti da elfi e una buona dose di ironia, hanno distribuito dolci offerti da Walcor. Un ‘iniziativa che il presidente Piercarlo Bertolotti inquadra nel contesto dei progetti che Fiab Cremona attua da tempo per avvicinare i più piccoli alle buone pratiche della mobilità sostenibile e al rispetto dell’ambiente.

I volontari Fiab si sono presentati a fine spettacolo con una cargo bike piena di dolci offerti da Walcor, sponsor principale dell’iniziativa che ha già toccato molte altre scuole a Cremona e in provincia: la scuola primaria di Pieve San Giacomo; infanzia e primaria di Cavatigozzi; scuola tale di circa 650 bambini coinvolti.

Il servizio di Giuliana Biagi

