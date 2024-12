ROMA (ITALPRESS) – Ripercorrere i sei decenni di vita della nota crema spalmabile proponendo un mix di gioco e approfondimento in uno spazio per adulti e bambini. È questo l’obiettivo della mostra “Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni”, a cura di Chiara Bertini, in collaborazione con Ferrero, in esposizione al MAXXI di Roma dal 20 dicembre 2024 al 20 aprile 2025.

