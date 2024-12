Ue, Pedullà “Premio Sacharov andava assegnato a giornalisti Gaza”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il Parlamento fa bene a insistere nel sostenere i diritti civili in Europa e nel mondo con il Premio Sakharov, ma riteniamo che quest’anno si sarebbe potuto dare risalto ad altre emergenze”. Lo ha dichiaratol’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Gaetano Pedullà, a margine dei lavori della plenaria del Parlamento europeo e in un commento dopo la consegna del premio per la libertà di pensiero intitolato ad Andrej Sakharov agli oppositori venezuelani Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia, riconosciuto lo scorso settembre dal Parlamento europeo come legittimo presidente del Venezuela.

