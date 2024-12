Bevilacqua “Libro di Maimone parla del valore della parola”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato il libro di Biagio Maimone, che, per me, ha un valore simbolico molto forte perché le parole hanno una valenza inimmaginabile. Le parole sono come pietre che possono essere utilizzate per bilanciare la comunicazione o per essere scagliate contro l’altro” ha dichiarato la Senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento Cinque Stelle, Componente della Commissione Vigilanza della Rai a magrgine della presentazione nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato, del libro di Biagio Maimone intitolato “La Comunicazione Creativa per lo Sviluppo Socio-Umanitario”, edito dalla Casa Editrice Tracceperlameta. “L’obiettivo del libro di Biagio Maimone è quello di capire il valore della parola, il valore della comunicazione ed accompagnare un percorso evolutivo della nostra società che dia il giusto riconoscimento e la giusta rilevanza all’utilizzo delle parole”.

tvi/gsl

fonte video: Biagio Maimone