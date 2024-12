Brillante intervento di soccorso pubblico da parte di una pattuglia della Squadra Volante di Cremona, che ha salvato la vita ad un uomo in arresto cardiaco. La vicenda si è verificata alle 9 del venerdì mattina, in via Volturno. Gli agenti, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, sono stati allertati da un passante del fatto che vi fosse un uomo riverso a terra e privo di sensi.

Valutata la gravissima situazione dell’uomo, risultato poi essere un 47enne, il cui cuore sembrava non battere più, i poliziotti hanno immediatamente allertato i soccorsi tramite la Sala Operativa, praticando nel mentre all’uomo il massaggio cardiaco. Successivamente, visto che la situazione non migliorava, i due agenti hanno utilizzato il defibrillatore, presente all’interno della Volante, alternandolo poi ancora al massaggio cardiaco, fino a far riprendere conoscenza al 47enne.

Nel frattempo sono arrivati i soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo. Senza il tempestivo intervento dei giovani agenti della Questura, Lucrezia Maggadino e Giovanni Longobardi, l’uomo non sarebbe sopravvissuto fino all’arrivo dell’ambulanza.

© Riproduzione riservata