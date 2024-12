L’Orchestra Mousikè, realtà musicale che coinvolge i ragazzi dagli 8 ai 18 anni, si è esibita venerdì sera nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Croce Santo Spirito in Castelvetro Piacentino.

Successo di pubblico del paese e non solo per i giovani che hanno incantato tutti con la loro musica e la loro passione: in prima fila il sindaco Silvia Granata e parte della giunta comunale che ha patrocinato e fortemente voluto l’evento.

© Riproduzione riservata