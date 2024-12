Un film divenuto un vero e proprio cult per intere generazioni, tanta musica e una storia d’amore travolgente: tutto questo è, in scena al Teatro Ponchielli martedì 31 dicembre (ore 21.30). Si potrà così attendere l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo carico di energia, uno strepitoso corpo di ballo, le coreografie di Enzo Paolo Turchi e due bravissimi protagonisti, tra cui l’affascinante Alex Belli nel ruolo di Nick. Al termine dello spettacolo e allo scoccare della mezzanotte il pubblico potrà brindare insieme al cast al nuovo anno!

Flashdance il Musical, tratto dall’omonimo film del 1983 è diventato un vero cult, icona mondiale per più generazioni. Una trasposizione teatrale con le musiche originali, che farà ballare con brani coinvolgenti e famosissimi come la colonna sonora da Oscar What a feeling di Irene Cara, ma anche Maniac di Michael Sembello, e ancora Gloria dell’italianissimo Umberto Tozzi, nella versione cantata da Laura Branigan, ma anche Manhunt e I love Rock’n Roll che verranno eseguiti dal vivo in lingua inglese.

