L’ IMF Orchestracademy si riunirà a Cremona dall’1 al 6 gennaio 2025 per realizzare il grande concerto per l’Epifania.

Dopo la straordinaria edizione del 2024, l’orchestra, composta da oltre sessanta giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei e da altri paesi del mondo, sarà nuovamente affidata alla bacchetta del giovane direttore cremasco Gioele Uberti Foppa, che affronterà la sfida di concertare la meravigliosa sinfonia n.7 di Beethoven.

La parte solistica vedrà protagonista Marco Mauro Moruzzi, che dall’orchestra del Mozarteum di Salisburgo torna nella sua Cremona cimentandosi con il Concerto n.2 per violoncello e orchestra di Haydn.

Il concerto si terrà il 6 gennaio alle 15.30 presso la chiesa di San Pietro al Po esarà presentato a Crema la sera del 5 gennaio alle ore 21 presso l’auditorium Manenti.

Il concerto avrà anche uno scopo benefico. Le offerte raccolte saranno infatti devolute alla campagna “Educazione è Speranza” di AVSI (avsi.org) che sostiene progetti di cooperazione e sviluppo in tutto il mondo, in particolare in Libano, Terra Santa e Ucraina.

