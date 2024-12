Inter-Como 2-0, gol di Carlos Augusto e Thuram

(Adnkronos) – L’Inter batte 2-0 il Como nel secondo dei due posticipi del lunedì della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. A decidere il match le reti nella ripresa di Carlos Augusto al 3′ e Thuram al 47′. In classifica i nerazzurri salgono a quota 37 e sono terzi a -3 dall’Atalanta e a -1 dal Napoli, con una partita da recuperare. I lariani sono al 15° posto con 15 punti come Parma e Verona.

La prima occasione dell’incontro è degli ospiti che partono con coraggio. Al 5′ Fadera vince il duello con Dumfries e crossa dalla sinistra per il colpo di testa di Van der Brempt che termina a lato. AL 9′ fa tutto da solo Thuram, che sfonda in velocità ma si vede respinta la conclusione vero la porta. Al 12′ Mkhitaryan di prova di destro dal limite dell’area, pallone che sfila fuori. Al 20′ velo di Barella che permette a Lautaro di controllare in area l’invito di Bisseck: destro respinto da Goldaniga.

Al 24′ il primo ammonito dell’incontro: è Bisseck per un fallo su Belotti. Al 27′ ci prova Nico Paz ma Sommer è attento. Al 33′ Mkhitaryan passa a destra e libera Dumfries per calciare a botta sicura ma il piatto dell’olandese finisce alto. Al 42′ Barella apre per Carlos Augusto, che guarda in mezzo e recapita il pallone a Dimarco in posizione di attaccante. Controllo e girata: para Reina.

Al 3′ della ripresa l’Inter sblocca la partita grazie a Carlos Augusto. Angolo dalla destra battuto da Calhanoglu, l’ex Monza salta più in alto di tutti e di testa trafigge Reina. Al quarto d’ora la replica degli ospiti: tiro cross pericolosissimo di Belotti per Goldaniga, anticipato da Carlos Augusto prima del tap-in vincente. Al 17′ dagli sviluppi di un angolo da destra, Nico Paz controlla in area e calcia, con un bel riflesso Sommer gli chiude la porta.

Al 21′ doppio cambio per Fabregas: escono Strefezza e Sergi, entrano Cutrone e Koné. Due minuti dopo annullato il raddoppio alla squadra di Inzaghi: conclusione di Dimarco e deviazione di Lautaro con palla che finisce in porta ma l’argentino era in fuorigioco. Al 28′ due doppi cambi: nell’Inter entrano Zielinski e De Vrij, escono Barella e Bisseck. Nel Como Barba e Mazzitelli, sostituiscono Belotti e Kempf. Al 32′ Cutrone prova ad avventarsi su un campanile dopo un colpo di testa di De Vrij, conclusione al volo complicata, debole e facilmente parata da Sommer.

Al 35′ si chiude la partita di Dimarco, al suo posto Buchanan. Al 42′ l’ultimo cambio per Fabregas con Cerri che sostituisce Fadera. Al 47′ arriva il raddoppio di Thuram. Contropiede veloce dell’Inter con palla che arriva all’attaccante francese che calcia sul primo palo, tiro potentissimo, Reina non può nulla. Sipario.