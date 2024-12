Lazio, Rocca “Per la sanità tanti segnali di miglioramento”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2024 abbiamo visto la diminuzione della pressione del boarding, quel fenomeno odioso dentro i pronto soccorso, una diminuzione dei tempi di attesa che contiamo di risolvere entro i primi tre mesi del prossimo anno in maniera definitiva per i cittadini del Lazio. Per quello che riguada la sanità vedo tanti segnali di miglioramentoa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione del brindisi di Natale con i giornalisti.

ads/gtr

© Riproduzione riservata