Bombe molotov lanciate davanti all’ingresso di un bar all’orario dell’aperitivo: non è l’inizio di un film, ma un episodio andato in scena nel tardo pomeriggio di lunedì, a Castelvetro Piacentino. Nel mirino un bar dell’area commerciale che sorge a lato della strada Padana Inferiore, la SS10.

Erano circa le 19 quando un uomo, incappucciato, si è avvicinato al locale, e ha lanciato le due bombe incendiarie, a pochi metri di distanza dall’entrata. Il titolare dell’esercizio commerciale si è precipitato all’esterno con l’estintore per spegnere le fiamme ed evitare che raggiungessero il plateatico, facendo prendere fuoco all’arredo esterno.

L’incappucciato è rimasto in zona, secondo quanto raccontano i testimoni, armato, ma si è poi dato alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri di Monticelli d’Ongina, intervenuti sul posto insieme ai colleghi del Radiomobile di Fiorenzuola. Molte le domande su una vicenda dai contorni oscuri? A partire da quale possa essere stato il motivo del gesto: un dispetto o un atto intimidatorio? E nei confronti di chi?

Sono attualmente in corso le indagini, da parte dei militari, che stanno visionando le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per cercare di identificare l’autore del gesto, ma anche di comprendere quale possa essere stato il movente. Un dispetto?

Laura Bosio

