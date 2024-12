De Luca “Faremo una manifestazione per la pace nel Duomo di Napoli”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Faremo il primo febbraio una manifestazione per la pace nel Duomo di Napoli. Cercheremo di impegnare soprattutto ragazzi, abbiamo bisogno di sensibilizzarli: quello che sta succedendo nel mondo è sconvolgente e ha ricadute che noi ancora non valutiamo sulle giovani generazioni che si stanno abituando alle immagini di morte, dei massacri, dei bombardamenti, come se fossero cose normali”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Palazzo Santa Lucia, a margine della presentazione del volume “Un anno per la Campania” che riassume le attività dell’amministrazione regionale nel 2024.

“Noi siamo sulla linea di Papa Francesco – spiega il governatore -. Mi è capitato di ascoltare qualche protesta nelle trasmissioni televisive per i missili che dalla Russia arrivavano a Natale in Ucraina, è una cosa ignobile sicuramente. Ma – prosegue De Luca – non ho sentito nessuna parola per quattro neonati morti di freddo a Gaza a Natale. Nessuno ne ha parlato in Occidente, tranne il Papa e Macron. Faremo una manifestazione per svegliare le coscienze, per fare appello al cessate il fuoco immediato, cosa che abbiamo fatto, come prima Regione in Italia, il 28 ottobre 2022. Ci avessero ascoltato allora avremmo centinaia di migliaia di morti in meno. Faremo come il Papa, l’unico che ha il coraggio di parlare un linguaggio di verità, e continueremo a insistere testardamente per tenere viva l’esigenza di pace e per evitare che le giovani generazioni siano assuefatte alle immagini di violenza, ai massacri, ai bombardamenti e agli atti di genocidio”. xc9/vbo/gsl

