No ai botti di Capodanno. Niente fuochi a Stagno Lombardo. Lo ha deciso il sindaco Roberto Mariani che ha emesso un’ordinanza ad hoc. “Per questa fine anno”, ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina facebook, “non ci si è limitati ad appellarci al buonsenso, abbiamo deciso di emanare una apposita ordinanza in merito all’uso dei botti”.

Dalle 9 del 31 dicembre alle 24 del primo gennaio è vietato l’uso di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere, con eccezione di quelli considerati a basso rischio e a basso livello di rumorosità, consentiti comunque solo nelle aree private. L’ordinanza non vale invece per gli spettacoli realizzati da chi è in possesso di tutte le autorizzazioni del caso.

I motivi del provvedimento, come è spiegato all’interno dell’ordinanza, hanno l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica, scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone, soprattutto dei minori e di tutti coloro che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, spesso finendo per farsi del male. La decisione del sindaco è stata presa anche con il fine di evitare l’incremento dell’emissione di agenti inquinanti nell’aria e di tutelare gli animali da affezione, di allevamento e selvatici.

L’inosservanza comporterà sanzioni che vanno da 25 a 500 euro ed il sequestro dell’eventuale materiale ritrovato.

