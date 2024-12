Ulteriori strascichi dello scontro tra tifoserie avvenuto alle 10,30 di questa mattina, prima di Cremonese – Brescia, a porta Venezia, dove un gruppo di ultras cremonesi ha dato origine a una collutazione con alcuni bresciani sul lato di via Dante.

Anche al termine del match, finito 1-1 dopo un gol annullato alla squadra di casa, si è rischiato lo scontro, quando circa 200 bresciani hanno cercato di raggiungere il bar dove si era radunata la tifoseria della curva sud. Gli ultras bresciani hanno cercato il contatto, la Polizia è intervenuta per tempo, ma nel fermarli alcuni agenti sono rimasti feriti.

Anche su questo episodio saranno determinanti le immagini riprese dalle telecamere, due quelle attive in piazza Libertà, come pure per quanto riguarda un’altra conseguenza degli scontri, l’aggressione ai danni di una coppia che risiede nelle vicinanze dello stadio. I due sarebbero scesi in strada per verificare se la loro auto fosse stata danneggiata e hanno filmato qualche scena col telefonino e in quel mentre sarebbero stati aggrediti: lei colpita da una manganellata; lui con una spranga e un pugno al volto. La denuncia è attesa per domani



Da subito la Polizia ha avviato le indagini su quanto avvenuto in mattinata; una delle telecaere tra l’altro è rivolta esattamente verso la direttrice di via Dante dove si sono verificati gli scontri. I protagonisti erano incappucciati; se saranno identificati verranno presi i provvedimenti del caso.

Giuliana Biagi

