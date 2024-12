E’ una ricetta esclusiva dell’I.I.S. “L. Einaudi” la monoporzione natalizia alla vaniglia ed agli agrumi, con cuore morbido e cremoso di frutti rossi e yogurt bianco e decorazioni di meringhette e menta glassata. Il dessert è stato servito il 20 dicembre scorso al rinfresco offerto in occasione della consegna delle onoreficenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

La golosa e coloratissima specialità è stata ideata dal vulcanico insegnante Cristian Fusco, che spiega: “È un dolce privo di glutine e di lattosio, per soddisfare le esigenze alimentari del momento. Anche durante i tirocini, proponiamo lezioni di qualità, per accrescere le competenze professionali degli alunni”. Il tortino, in cui predomina il rosso acceso tipico del Natale, ma in cui non manca neppure un rimando al tricolore nazionale, è stato preparato dagli chef in erba dell’indirizzo enogastronomico, direttamente nelle cucine della Prefettura.

I compagni del corso di sala hanno invece curato il servizio in maniera impeccabile. Gli allievi sono stati seguiti dai docenti Cristian Ruggeri, Massimiliano Ruscelli e Dionisi Zoppi. Il Prefetto Antonio Giannelli ha elogiato tutti i ragazzi presenti – gli studenti del corso alberghiero ed i giovani musicisti del Conservatorio “C. Monteverdi” – accomunati da impegno e passione, coltivati in campi tra loro molto diversi e distanti.

