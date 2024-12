Manovra, Cgil Sicilia “Continuo taglio a risorse per il Mezzogiorno”

PALERMO (ITALPRESS) – “Assistiamo a un continuo taglio rispetto alle risorse destinate al Mezzogiorno, in particolare per quanto riguarda le politiche di sviluppo. È inaccettabile che il governo nazionale abbia cancellato due delle misure che avevano consentito a questa regione di crescere come la decontribuzione sud, che per com’è formulata determina un taglio per le imprese siciliane, e il taglio al superbonus, che ha avuto sulla Sicilia un impatto significativo: in tutto sono 2,6 miliardi in meno per il nostro apparato economico e produttivo”. Lo ha detto il segretario della Cgil Sicilia Alfio Mannino che sulla Finanziaria regionale dice: “Dei 950 milioni nessuno va a favore di sviluppo e occupazione, ma piuttosto verso la moltiplicazione dei centri di spesa”.

