Arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di salute da parte di Giuseppe Fappani, turista soncinese aggredito da uno squalo a Marsa Alam, nel tentativo di salvare il romano Salvatore Di Gioia, rimasto purtroppo vittima dell’accaduto.

L’uomo residente nel comune cremasco, che si trovava in vacanza insieme alla moglie, dovrebbe essere dimesso mercoledì mattina, primo gennaio, ed eventualmente il suo rientro in Italia è previsto per il tardo pomeriggio del giorno stesso.

Prima di questo step, però, i medici dell’ospedale egiziano di Port Ghalib dovranno effettuare delle visite di controllo per valutare l’effettiva guarigione da parte di Fappani.

“Lo spavento è stato tanto – ha raccontato Cristina Fappani, figlia di Giuseppe – io e mio fratello non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri genitori”.

© Riproduzione riservata