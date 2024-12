Si va verso il divieto di trasferta per i tifosi di Cremonese e Brescia per le prossime tre gare lontano rispettivamente da Zini e Rigamonti. Un provvedimento che potrebbe arrivare, secondo fonti di polizia, dopo gli scontri avvenuti domenica sia prima che dopo il match dello Zini.

Ancora non c’è l’ufficialità, in quanto l’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha demandato al Casms la determinazione, che viene poi proposta alle Prefetture, le quali devono poi emettere ordinanza di divieto di trasferta, ma la misura è nell’aria.

Erano circa le 10.30 di domenica quando un gruppo di tifosi bresciani si è scontrato con i cremonesi tra piazza Libertà, via Dante e Porta Venezia. Durante quei lunghi minuti di violenza, sono rimaste danneggiate diverse auto. Inoltre sono rimasti feriti due cittadini cremonesi, nonché diversi agenti, che tentavano di riportare la calma.

Altri scontri su siti verificati anche nel post partita, quando gli ospiti hanno cercato di raggiungere il bar dove si trovavano i supporters grigiorossi.

A rischio, quindi, per i tifosi della Cremo, ci sono le partite contro Frosinone, Salernitana e Bari. lb

