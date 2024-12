“Quello di ieri tra Cremonese e Brescia era ritenuto un incontro a rischio a causa delle animosità delle due tifoserie quando si incontrano”. Lo ha spiegato il questore Ottavio Aragona nel corso del tradizionale incontro con la stampa per illustrare il bilancio di fine anno.

Ieri, prima e dopo la partita, giocata allo Zini e conclusa con un pareggio, ci sono stati tafferugli, danni e agenti contusi. “Ci sono state”, ha chiarito il questore, “inottemperanze gravi, sia in fase di afflusso che in fase di deflusso. Le conseguenze sono state contenute grazie all’intervento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa che hanno limitato al massimo queste intemperanze, e infatti non si registrano danni alle persone.

Solo alcuni appartenenti alle forze dell’ordine hanno riportato delle lievi contusioni nel corso dell’intervento di ordine pubblico. Ora stiamo vagliando la dinamica di questi scontri attraverso il lavoro della Digos, perchè naturalmente saranno adottati dei provvedimenti molto severi nei confronti di chi si è reso responsabile di queste condotte violente“.

In questo momento”, ha aggiunto il questore, “non abbiamo documentazioni formali che ci attestino che delle persone abbiano subito delle lesioni personali. Ad oggi quello che noi registriamo sicuramente sono delle lievi contusioni patite da alcuni appartenenti alle forze dell’ordine e danni ad autovetture. Se poi, attraverso le verifiche, dovesse risultare che ci sono dei cittadini che hanno subito lesioni personali, procederemo di conseguenza”.

Per l’occasione il questore ha voluto ringraziare le forze dell’ordine che hanno contenuto al massimo le intemperanze di entrambe le tifoserie“.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata