Alzheimer, un anticorpo monoclonale ne rallenta lo sviluppo

ROMA (ITALPRESS) – Rivalutando l’iniziale opinione negativa, il Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell’Agenzia Europea per i Medicinali ha espresso parere positivo sull’immissione in commercio di lecanemab. Si tratta di un anticorpo monoclonale diretto contro la proteina amiloide per il trattamento della malattia di Alzheimer in fase precoce, caratterizzata da compromissione cognitiva lieve e demenza lieve.

sat/gtr/col