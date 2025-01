Mercato dell’auto in calo nel 2024, ombre sull’elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di dicembre che si è appena concluso sono state 105.715 le auto immatricolate nel nostro Paese, in calo del 4,93% rispetto all’anno precedente. Sono aumentati invece i trasferimenti di proprietà: le vendite mensili di dicembre hanno riguardato per oltre l’80% vetture usate. A renderlo noto è il ministero dei Trasporti.Il 2024 si è chiuso con 1,5 milioni di immatricolazioni, un dato inferiore alle aspettative, che ha fatto segnare una flessione di mezzo punto rispetto al 2023. Rispetto al periodo pre-pandemia il calo è del 18,7%.La transizione verso l’elettrico si conferma lenta e difficile, con appena il 5,5% di immatricolazioni di vetture elettriche nel mese dicembre, che scende al 3,4% per le ibride. L’Unrae solleva serie preoccupazioni sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dai Regolamenti europei. L’associazione di categoria delle case automobilistiche estere sottolinea l’insostenibilità dei target fissati dall’Ue per il 2025, che potrebbero comportare per i Costruttori sanzioni stimate in 16 miliardi di euro solo nel primo anno.

sat/gsl