Adler Spa Resort Sicilia, 2024 positivo, 2025 all’insegna delle novità

SICULIANA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – È gennaio ma sembra agosto, con i turisti che prendono il sole e fanno il bagno. Bilancio più che positivo per la stagione 2024 dell’Adler Spa Resort Sicilia, e ottime previsioni per il 2025, l’anno di Agrigento Capitale della Cultura.La struttura con 90 camere, al confine con la riserva naturale di Torre Salsa, è piena al 90%, a un giorno dalla chiusura prevista per il 6 gennaio. La stagione 2025 prenderà ufficialmente il via il 13 febbraio con una settimana in anticipo rispetto all’anno scorso.Diverse le novità in arrivo. Destagionalizzazione continua ad essere la parola chiave del gruppo altotesino approdato tre anni fa in Sicilia con un investimento da 45 milioni di euro che ha creato 170 posti di lavoro e sta aprendo nuovi orizzonti per lo sviluppo turistico del territorio.“E’ stata una stagione soddisfacente da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda i livelli di occupazione in struttura che sono stati molto elevati dal giorno di apertura, praticamente dal 22 febbraio, fino alla chiusura. Quindi il sei gennaio concludiamo la stagione 2024 con un risultato estremamente soddisfacente, grazie a un team sempre più forte e sempre più formato, composto da ragazzi del territorio”, dice il direttore dell’Adler Spa Resort Sicilia, Sami Aglietti.

col/sat (video di Calogero Giuffrida)