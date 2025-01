Nella chiesa di Cristo Re, parrocchia a cui Gianluca Vialli è stato indissolubilmente legato, si è tenuta il 5 gennaio alle 18.30 la messa in sua preghiera nel secondo anniversario della morte del grande campione cremonese.

La famiglia di Vialli ha scelto di non sedersi in prima fila ma è stata in mezzo alla gente, ai cremonesi giunti nel quartiere Po per ricordare Gianluca.

La messa è stata celebrata da Don Giulio Brambilla, parroco di Cristo Re, che ha iniziato l’Eucarestia proprio ricordando Gianluca, “campione che ora riposa in pace”.

Molta la commozione tra i presenti così come la preghiera per il grande sportivo a cui è stato anche dedicato uno spontaneo cartellone appeso il 5 gennaio sulla rete del campo del calcio dell’oratorio accanto alla chiesa presso cui Vialli ha iniziato i primi passi nel mondo del calcio.

