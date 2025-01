Disturbi del comportamento alimentare, occhio ai segnali

ROMA (ITALPRESS) – I disturbi del comportamento alimentare, DCA, sono un complesso insieme di patologie psichiatriche che si manifestano attraverso una relazione disfunzionale con il cibo, il corpo e l’immagine di sé. Tra i principali disturbi ci sono l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa, e il disturbo da binge-eating. Secondo il ministero della salute, si stima che in Italia siano circa 3 milioni le persone affette da un disturbo dell’alimentazione, con un aumento del 30% a partire dalla pandemia di Covid-19. La fascia d’età più colpita è quella tra i 12 e i 25 anni, con un preoccupante aumento dei casi tra i bambini, gli adolescenti e anche gli adulti. Sono questi alcuni dei temi trattati da Patrizia Todisco, psichiatra, psicoterapeuta e presidente della Società italiana per lo studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), intervistata da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

