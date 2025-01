Si torna a costruire case nella periferia cittadina, dopo alcuni anni di stasi. A pochi anni dall’inaugurazione di quattro edifici residenziali in via Flaminia – via dei Bombici, il gruppo Findonati ha ottenuto il via libera definitivo del Comune per la realizzazione di due nuove palazzine, in seguito all’adozione di una variante al piano attuativo che consente l’edificabilità su una porzione di via dei Bombici fino ad ora adibita a parcheggio. L’iter autorizzativo si è concluso alla fine dell’anno, con l’adozione della variante e il rilascio del permesso di costruire. Solo una l’osservazione arrivata in Comune durante il periodo di pubblicazione degli atti, quella del circolo VedoVerde di Legambiente che chiedeva una revisione del progetto di variante, “inserita in un ambito rilevante dal punto di vista paesaggistico-ambientale

con aree depresse al di sotto del livello fondamentale della pianura e facenti parte della golena

storica del fiume Po, in origine già inserite nella pianificazione urbanistica comunale tra le aree da tutelare del PLIS del Parco del Po e del Morbasco.

Espandere ulteriormente il tessuto edificato in tale contesto a pochi metri dal piede del terrazzo

morfologico, elemento salvaguardato dai piani sovraordinati e dal PGT, rappresenta un significativo degrado paesaggistico in quanto il rilevato rischia di essere compromesso”.

“Particolare attenzione – si legge nella relazione tecnica della variante – sarà posta all’inserimento dell’edificio nel paesaggio, sia attraverso la scelta dei materiali di costruzione sia attraverso uno studio delle aree verdi”.

A tutela completamento degli edifici potrà avvenire solo a seguito della cessione al Comune dell’area ad ovest di via dei Bombici, oltre il Colatore Reale a sud di via Flaminia, come area di compensazione destinata a bosco, in aggiunta a quello già piantumato in occasione delle prime costruzioni. Si tratta di un’area verde di circa 16.500 metri quadrati.

Nel frattempo è partito anche l’intervento di edilizia residenziale in via Postumia di fronte al distributore Keropetrol, su un’area di circa 10mila metri quadrati. Il progetto prevede la suddivisione in 12 lotti con unità abitative singole o abbinate, in continuità con le villette realizzate negli anni Sessanta nella stessa via. L’accesso avverrà attraverso una strada a senso unico che si stacca da via Postumia, con ingresso dal lato Ovest e uscita verso Est.

La tipologia di abitazioni prevista varia da villette singole con superfici dai 120 ai 350 metri quadrati, ma anche abbinate, superiori ai 400 mq ed è stato fissato il vincolo che gli edifici non superino i 10 metri in altezza.

