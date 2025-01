Abete “Il problema dell’impiantistica sportiva riguarda tutta Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “I problemi legati all’impiantistica non riguardano solo la Sicilia ma molti territori, in particolare al sud e nelle isole: in Sicilia ci sono stati notevoli passi avantinel corso degli anni e la crescita degli impianti è davvero significativa, c’è ancora molto da fare ma questo riguarda tutto il Paese”. Così il presidente della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, a margine della presentazione del Torneo delle Regioni, tenutasi a Palazzo dei Normanni.

