Autonomia, Fontana “In caso di Referendum astensione scelta migliore”

MILANO (ITALPRESS) – In caso di un referendum abrogativo sull’autonomia differenziata, “i partiti della maggioranza faranno le loro valutazioni, ma probabilmente l’astensione sarà la scelta migliore. Voglio evidenziare come l’autonomia sia fondamentaleancora di più rispetto a qualche mese fa. Non possiamo dimenticare le difficoltà che il tessuto produttivo lombardo sta attraversando. La nostra Regione e tutto il Nord devono competere con il resto dell’Europa e con il resto del mondo ad armi pari. Oggi non possiamo competere ad armi pari, abbiamo una serie di lacci burocratici e amministrativi, di limitazioni della possibilità decisionale, che ci mettono nella posizione di dover fare miracoli per competere. Per il bene della Lombardia, per il bene del Nord e del Paese, abbiamo la necessità di consentire a questa parte del Paese di correre più veloce”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un’intervista rilasciata a Italpress oggi a Palazzo Lombardia. (ITALPRESS)

xp2/trl/gsl