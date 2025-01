Calamità naturali, in arrivo 23 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Nel pacchetto da 200 milioni di euro per il sostegno all’agricoltura nazionale, approvato in Conferenza Stato-Regioni, il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste è intervenuto con 23 milioni di euro a sostegno delle aziende colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie. In particolare, 10 milioni di euro sono destinati alle imprese suinicole per i danni indiretti da Peste Suina Africana. Il risarcimento per le imprese della produzione primaria può arrivare fino al 100% del danno totale subito tra il 1° dicembre 2023 e il 31 ottobre 2024. I pagamenti saranno predisposti da AGEA. Inoltre, il MASAF ha stanziato 13 milioni euro dal Fondo di Solidarietà Nazionale per compensare i danni 2024 causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nonché per le imprese e i consorzi di acquacoltura e pesca danneggiati dalla diffusione del granchio blu.

/gtr