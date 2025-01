La questura di Frosinone ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita Frosinone-Cremonese ai residenti della provincia di Cremona, gara in programma domenica 12 gennaio alle 15, valida per la ventunesima giornata di Serie BKT.

La decisione è stata assunta previo parere del CASMS ed è la conseguenza degli scontri tra tifoserie avversarie avvenute in occasione della partita Cremonese – Brescia del 29 dicembre scorso.

© Riproduzione riservata