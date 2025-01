Lombardia, Fontana “Per assunzione medici servono tempi medio-lunghi”

MILANO (ITALPRESS) – “La sanità è un problema di tutto il Paese, si riferisce a tutte le Regioni, non è solo della Lombardia. Deriva dal fatto che i governi che si sono succeduti dal 2011 in poi hanno continuato a tagliare le risorse destinate alla sanità, e hanno sbagliato la programmazione in merito alle lauree e alle specializzazioni dei medici: andavano in pensione più medici di quelli che venivano immessi sul mercato. In Italia mancano circa 75mila tra medici e infermieri ed è un dato di fatto a cui non si può dare una risposta nell’immediato, ma bisogna dare una risposta in tempi medio-lunghi”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un’intervista rilasciata a Italpress.(ITALPRESS)

