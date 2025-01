Conte “Il Governo dimentica i problemi dei cittadini comuni”

ROMA (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni in una conferenza stampa di tre ore non ha voluto dedicare il suo tempo a rispondere sulle bollette che aumentano per gli italiani. Non sono problemi suoi. Certo, spiace anche non siano arrivate dai giornalisti molte altre domande sulle preoccupazioni reali e quotidiane degli italiani. Oggi la presidente del Consiglio ha potuto fare quel che le riesce meglio: deviare l’attenzione, non affrontare i problemi, non dare soluzioni”. Così in un video sui social il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

sat/gtr

(Fonte: Canale YouTube di Giuseppe Conte)