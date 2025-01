Fisco, Meloni “Va dato un segnale al ceto medio”

ROMA (ITALPRESS) – Il taglio delle tasse “che sia rimasto al palo non direi. Noi ci siamo concentrati su quella che era una priorità oggettiva, ovvero mettere in sicurezza i redditi che non ce la facevano. Sicuramente va dato un segnale al ceto medio, segnale non dato finora per ragioni di risorse limitate”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare.

sat/gtr

(Fonte video: Camera dei deputati)