Inflazione stabile a dicembre

ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, a dicembre 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua, come nel mese precedente. La stabilità dell’inflazione – sottolinea l’Istat – deriva da andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa. In rallentamento risultano principalmente i prezzi degli alimentari non lavorati, dei beni durevoli e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Al contrario accelerano i prezzi degli energetici regolamentati e si attenua ancora il calo di quelli degli energetici non regolamentati. L’aumento congiunturale dell’indice generale riflette, per lo più, la crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, degli energetici regolamentati, dei beni non durevoli degli energetici non regolamentati e dei servizi relativi all’abitazione. Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi di altri aggregati tra cui quello degli alimentari non lavorati. In media, nel 2024 i prezzi al consumo registrano una crescita dell’1%.

