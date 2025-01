Dopo la rapina in piazza della pace, il rapinatore con il passamontagna ne ha commessa una seconda, sempre in una farmacia comunale, situata in corso Garibaldi. L’uomo, che era entrato travisato nel primo esercizio commerciale poco dopo le 15, si è poi spostato, probabilmente a piedi, per le vie del centro storico, raggiungendo il secondo negozio.

Anche qui, ha agito con le stesse modalità: si è presentato di fronte ai farmacisti con il volto coperto e un coltello dalla lunga lama, e minacciandoli si è fatto consegnare l’incasso. Nel primo caso si era trattato di un bottino da 80 euro, mentre per la seconda rapina deve ancora essere quantificato.

Immediate sono scattate le indagini da parte degli uomini della Polizia di Stato: squadra volante e squadra mobile si sono mobilitate, recandosi in loco a sentire le vittime e i testimoni, ma anche visionando le immagini della videosorveglianza, presenti sia nelle farmacie colpite che nell’area circostante.

E’ scattata la caccia all’uomo, e le pattuglie hanno perlustrato a tappeto la città, ma senza riuscire a ritrovare il malvivente, che è riuscito a scomparire nel nulla con il bottino.

Laura Bosio – Sara Pizzorni

