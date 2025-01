Rolling Stones e Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC… Mostri sacri del rock che hanno entusiasmato generazioni e generazioni, sfornando pietre miliari della musica destinate all’immortalità. Brani che rivivono in chiave sinfonica nello spettacolo Rock At The Opera, nuova produzione di Duncan Eventi – che segue il successo decennale di Queen At The Opera, al debutto mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Politeama Genovese.

Dopo Genova, “Rock At The Opera” approderà il 19 gennaio al Teatro Massimo di Pescara, il 23 gennaio al Teatro delle Muse di Ancona, il 13 febbraio al Teatro Moderno di Grosseto, il 14 e 15 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 28 febbraio al PalaUnical di Mantova, il 1° marzo al Teatro Ponchielli di Cremona, il 30 marzo all’Auditorium Conciliazione di Roma, il 5 aprile al Teatro Team di Bari, il 6 aprile al Politeama Greco di Lecce, il 17 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il 18 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, il 19 aprile al Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) di Brescia, il 2 e 3 maggio al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di Milano, il 9 e 10 maggio al Teatro Augusteo di Napoli.

La direzione musicale e gli arrangiamenti orchestrali portano la firma di Dani Macchi, co-fondatore e chitarrista dei Belladonna, compositore e autore di musiche per i trailer hollywoodiani di “Black Panther”, “Peaky Blinders”, “Minions”, “Fantastic 4”, “Fahrenheit 11/9” e moltissimi altri. L’imponente visual show è affidato a Joseph Lefevre, artista celebrato a livello mondiale per la realizzazione di effetti speciali in molti kolossal cinematografici.

In Rock At The Opera la potenza delle canzoni originali si combina con il suono maestoso di una compagine orchestrale. Sul palco oltre trenta musicisti, tra cui nomi noti delle scene internazionali come Michele Luppi, cantante, chitarrista e tastierista già al fianco dei Whitesnake. Immancabili quindi brani come “Here I Go Again” e “Is This Love” della band inglese, che vanno ad aggiungersi a “Don’t Stop Me Now” e “Bohemian Rhapsody” dei Queen, “Highway to Hell”, “Back in Black”, “Thunderstruck” degli AC/DC, “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Loving You” dei Kiss.

Dall’epopea Led Zeppelin ecco “Stairway To Heaven”, “Whole Lotta Love” e “Immigrant Song”, dallo scrigno U2 fantastiche rivisitazioni di “With Or Without You” e “One”. Immancabili “Satisfaction” dei Rolling Stones, “Sweet Child O’ Mine” dei Guns N’ Roses, “Nothing Else Matters” dei Metallica, “The Great Gig in the Sky” dei Pink Floyd, un medley acustico tutto nel segno dei Beatles e altre pepite.

Tra i protagonisti di “Rock At The Opera” impossibile non ricordare il cantante e attore Giorgio Adamo, già protagonista di tour internazionali a fianco di Ted Neeley, Anastacia, Michael Nouri, Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Alexia. E ancora, le voci di Faith Blurry, Jana Campanella, Luana Fraccalvieri e Federica Morra. Costumi a cura di Gianni Del Sala.

Un cast di altissimo livello per uno spettacolo che promette grandi emozioni. Dopo l’enorme successo di “Queen at The Opera”, con riconoscimento ufficiale dei Queen, Duncan Eventi è orgogliosa di presentare questa nuova produzione destinata al circuito mondiale, in partenza nel 2025 nei teatri più prestigiosi d’Italia.

BIGLIETTI:

platea € 66 – palchi centrali € 60,40 – palchi laterali € 55,90 – galleria numerata € 45,60 – loggione numerato € 41,00

