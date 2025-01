Hanno partecipato alunni delle elementari e delle medie di Cremona e provincia. Ogni disegno è stato realizzati da gruppetti di 3-4 studenti per favorire la cooperazione. Nella sede di Sapiens di Castelverde sono stati consegnati i premi del concorso di disegno “un Natale di Classe” organizzato dall’associazione Bi.Genitori.

Tanti regali per tutti da condividere in classe, dai giocattoli ai fumetti, dalle magliette di Cremonese e Vanoli fino alle targhe speciali di Mondo padano, CR1 e Regione Lombardia. “Sono già alcuni anni che abbiamo iniziato questa iniziativa. Ogni anno la riproponiamo ai bambini alle scuole, primaria e secondaria di primo grado.

Partecipano molto volentieri, ci portano i disegni e poi la nostra giuria decide i migliori. Poi diamo premi a tutti perché è giusto così. Si sono impegnati tantissimo, hanno fatto disegni veramente molto belli e anche con messaggi molto importanti” commenta Claudia Telò dell’Associazione Bi.Genitori.

Presente anche l’Assessore Regionale all’Istruzione Simona Tironi: “Un momento molto bello perché tutti i ragazzi sono stati premiati per il loro impegno, per aver condiviso con una classe intera un’idea che si è realizzata poi attraverso un disegno. Erano dei disegni bellissimi, uno più bello dell’altro. Sono stati premiati qui e in classe porteranno questi regali da condividere e che aiuteranno sicuramente anche il momento didattico. Un’idea molto bella, quella di mettere a disposizione di tutti i nostri studenti dei premi che li possano accompagnare durante le attività didattiche, ma soprattutto bello condividere un progetto che nasce da un’idea, che poi resta appeso. Grazie a tutti gli alunni, alle insegnanti che hanno accompagnato le classi, grazie alle famiglie che sono state qui ma soprattutto anche all’associazione Bi.Genitori che ha ideato questo bellissimo progetto” ha concluso l’assessore.

