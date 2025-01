De Luca “Governo si sveglia solo per la Campania, non abbiate paura”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il Consiglio regionale della Campania ha approvato in termini responsabili e intelligenti la legge regionale sulla scia di quello che hanno fatto Veneto e Piemonte senza nessuna impugnativa da parte del Governo. La legge del Piemonte consente al collega Cirio di Forza Italia di candidarsi altre due volte. La domanda va posta al Governo, per quale motivo non c’è stata nessuna impugnativa su una legge che apre al quarto mandato? Probabilmente se avessero impugnato quella legge il Consiglio regionale della Campania avrebbe fatto altre scelte”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Santa Lucia dopo la decisione del Governo di impugnare la legge approvata dal Consiglio regionale della Campania che consentiva all’attuale governatore di ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo alla guida della Regione. “Se hai un presidente di Regione (Zaia, ndr) che sta finendo il terzo mandato, se il Piemonte approva una legge e nessuno dice niente, se le Marche approvano una legge e nessuno dice niente, come mai vi svegliate solo in relazione alla legge delle Campania e a De Luca? Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza, non abbiate paura”, chiosa il governatore campano. xc9/vbo

© Riproduzione riservata