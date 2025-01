Il grande cantante Marco Ferradini (autore di successi tra cui la famosissima canzone “Il Teorema”) ospite il 24 gennaio dalle 20 al locale Wild Urban Theater di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Ferradini intratterrà anche gli ospiti con le sue hit più celebri e sarà anche l’occasione per incontrare uno dei più importanti cantanti italiani, amato da diverse generazioni. Non mancherà il momento Karaoke per una serata in compagnia.

© Riproduzione riservata