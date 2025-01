Intervento di tecnici ma anche di Polizia Locale e Vigili del Fuoco in via Ludovico Scotti a Cremona per una fuga di gas dal sottosuolo. A segnalare il forte odore sono stati i residenti e la squadra si è mobilitata immediatamente: la via chiusa è oggetto di ispezioni per capire esattamente la provenienza. La situazione sembra essere comunque sotto controllo.

