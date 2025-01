Un appuntamento attesissimo, con uno dei massimi esperti del tema. “L’adolescente conflittuale: strategie e gioco di squadra” era il titolo dell’incontro che si è tenuto nella serata di venerdì e che ha visto riempirsi la chiesa Immacolata Concezione del Maristella, a Cremona. Ospite Daniele Novara, pedagogista, counselor e formatore di grande fama.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del mese dell’educazione: l’unità pastorale Madre di Speranza di Cremona (formata dalle parrocchie di San Bernardo, Borgo Loreto, Zaist e Maristella) ha proposto questo incontro, aperto a tutti e gratuito, su come oggi poter essere educatori di ragazzi e ragazze adolescenti.

Novara dal 1989 è direttore del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza. Esperto in processi di apprendimento in situazioni di conflittualità ha ideato “Litigare bene”, il metodo maieutico per la gestione dei litigi infantili, e diversi strumenti didattici finalizzati a favorire l’apprendimento dei conflitti. Inoltre dirige il trimestrale Conflitti, rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica. Gestisce sportelli di consulenza pedagogica per genitori ed educatori, oltre che dirigere la Scuola Genitori ed essere autori di numerosi libri.

A introdurre la serata Don Pietro Samarini e Michela Trombini.

