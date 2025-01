Cristina D’Avena anche quest’anno non ha voluto mancare in Fiera a Cremona per Ultracon, il mega raduno di appassionati di fumetti, giochi e cosplay che si è concluso nelle scorse ore. La regina delle sigle dei cartoni animati è arrivata sul finale della kermesse per un concerto che come sempre ha entusiasmato il pubblico che ha cantato insieme a lei.

L’intervista di Andrea Colla

© Riproduzione riservata