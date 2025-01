L’insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica di Cremona segna un momento cruciale per il territorio, offrendo l’opportunità di affrontare le molteplici criticità che colpiscono il comparto giustizia. Il Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Cremona, Luca Dall’Asta, ha espresso il proprio sostegno a questa nuova fase istituzionale, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali: “Il comparto giustizia è al centro del buon funzionamento della macchina statale. Il nuovo Procuratore, in sinergia con la Presidente del Tribunale, può assumere una posizione chiave per sensibilizzare le istituzioni sulle necessità operative del settore. La loro azione congiunta può favorire un coordinamento più efficace tra le realtà locali, regionali e nazionali, affrontando in modo organico le problematiche che ostacolano il sistema.”

Secondo Dall’Asta, questa collaborazione deve necessariamente includere anche altre sfide territoriali, come le difficoltà nei poli territoriali, le condizioni di lavoro nei presidi pubblici e la gestione del personale nei servizi essenziali. “È fondamentale che si lavori non solo per rafforzare gli organici e le competenze nel sistema giustizia, ma anche per garantire condizioni dignitose per tutti i lavoratori pubblici, che svolgono un ruolo indispensabile per la comunità”, ha dichiarato.

Il Segretario Generale ha inoltre richiamato i risultati del recente referendum di consultazione sul CCNL Funzioni Centrali, che ha raccolto un ampio consenso tra i lavoratori: “Questo risultato dimostra che il personale del pubblico impiego chiede interventi concreti per migliorare non solo gli aspetti contrattuali, ma anche l’organizzazione e la qualità dei servizi. È un segnale forte che non può essere ignorato.”

Dall’Asta ha sottolineato come sia necessario che il Ministero della Giustizia investa in un piano straordinario di assunzioni, volto a colmare in modo stabile le carenze di organico. Questo deve essere accompagnato da percorsi formativi adeguati per il personale, per garantire la massima efficienza operativa. Inoltre, ha ribadito che il recente protocollo firmato tra il Ministro Nordio e il Presidente Fontana, che prevede l’assegnazione temporanea di dipendenti regionali, rappresenta solo un primo passo. “Misure temporanee non possono risolvere problematiche di natura strutturale. Serve una strategia di lungo termine”, ha dichiarato.

Concludendo, Dall’Asta ha ribadito l’impegno della FP CGIL Cremona a collaborare con il nuovo Procuratore e con tutte le istituzioni coinvolte.

