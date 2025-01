Focus Salute – Bagno nella foresta, come e perché cura

MILANO (ITALPRESS) – Ecco il nuovo trend di salute, per iniziare bene il 2025: il «bagno nella foresta», “Shinrin-yoku” in giapponese e “Forest bathing” in inglese. Molti, anche in Italia, sentono la priorità di tornare nella natura, per sentirsi meglio, per abbassare il livello di stress e di dolore, fisico ed emotivo, per sentirsi più lucidi, per aumentare l’energia vitale.Nel sessantaseiesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori biologici, scientificamente dimostrati, che spiegano i molteplici benefici del camminare nel bosco. Tra questi, la documentata riduzione di stress e ipertensione, di infiammazione e cortisolo, di ansia e depressione, e il miglioramento dei bioritmi e della qualità del sonno. Un passaporto di salute, per giovani e anziani.

