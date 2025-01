Formazione continua per un pane di qualità, un esempio dalla Sicilia

ENNA (ITALPRESS) – Dallo stoccaggio del grano alla macinazione, fino alla produzione di un pane di alta qualità: formazione e innovazione risultano essenziali per Valle del Dittaino, Società Cooperativa Agricola che dal 1976, in provincia di Enna, valorizza al meglio le immense distese di grano duro in cui è immersa. A dare una mano all’azienda a consolidare gli obiettivi i corsi di Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, nato da un accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

