Una maxi-operazione della Guardia di Finanza di Salò ha smascherato un’associazione a delinquere specializzata in truffe ai danni di anziani e persone fragili. Tra le 13 perquisizioni, alcune sono in corso anche in provincia di Cremona. L’organizzazione di criminali (48 persone e con base a Brescia) con un sofisticato sistema di vendita porta a porta, proponevano falsi rilevatori di gas a prezzi gonfiati. Utilizzando dispositivi POS, digitavano importi molto superiori rispetto a quelli dichiarati nei contratti, raggirando così le vittime. Che erano appunto spesso anziani soli e fragili. Fino a ora 200 casi accertati per oltre 2.1 milioni di euro, le perquisizioni di oggi sono finalzizate anche a ricercarne le tracce.



Oltre alla provincia di Cremona le perquisizioni riguardano anche Brescia e Mantova. Partendo da alcuni episodi avvenuti sul territorio bresciano, l’indagine dei finanzieri ha permesso di disvelare una articolata organizzazione criminale con base a Brescia ma operante su vasta scala; in Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto.

