Con l’influenza stagionale che sta ormai raggiungendo il picco dei contagi, prosegue in Lombardia la campagna vaccinale, con numeri piuttosto alti, almeno negli hotspot delle aziende sanitarie locali.

Si stanno raggiungendo i 2 milioni di somministrazioni e solo a dicembre gli accessi totali sono stati 2.209, con il maggior numero concentrato nella settimana dal 23 al 29 dicembre.

Diversa la situazione nelle farmacie, che in autunno avevano aderito alla richiesta della Regione di somministrare i vaccini, dove da tempo non vengono più effettuati, come spiega la presidente di Federfarma Cremona Rosanna Galli.

Dal primario di malattie Infettive dell’Asst di Cremona, Angelo Pan, arriva però ancora l’invito a fare prevenzione: “Abbiamo a disposizione i vaccini antinfluenzali, che offrono una protezione efficace contro il virus. Sono particolarmente indicati per le persone sopra i 60 anni, per i bambini dai 6 mesi in su, e per altre categorie a rischio, come i pazienti cronici o con più patologie e gli operatori sanitari”. Il vaccino inizia a fare effetto a due settimane dalla somministrazione, “siamo ancora in tempo – aggiunge – per proteggere noi stessi e chi ci sta accanto”.

La vaccinazione è gratuita per i cittadini over 60, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni; donne gravide e puerpere; persone a rischio per patologia, oeratori sanitari e sociosanitari, conviventi e caregivers di soggetti a rischio.

Chi desidera vaccinarsi può farlo sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it, o al numero verde 800894545 di Regione Lombardia. Per maggiori informazioni: https://www.asst-cremona.it/vaccinazione-antinfluenzale

© Riproduzione riservata