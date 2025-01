Proseguono a ritmo serrato i lavori per quella che sarà l’insegna “GiustoSpirito” – birrificio artigianale e ristorazione – che aprirà (si dice entro l’estate) i battenti nell’area dell’ex Armaguerra, sul rondò della Castelleonese, di fronte all’Itis Torriani. Quello che sarà occupato dal ristorante è di fatto l’ultimo spazio disponibile in seguito alla trasformazione dell’area industriale in piattaforma commerciale. Dopo Lidl, MediaWorld e Cisalfa dunque, si aggiunge ora nel comparto il genere food, in una posizione strategica considerata anche la vicinanza all’istituto scolastico.

Con questo nuovo ingresso si completa il comparto dell’ex Armaguerra, che si estende dal rondò fino all’area boscata al confine con gli stabilimenti Maschio Gaspardo. Teoricamente l’area ha ancora una disponibilità per un edificio a uso uffici di 10mila mq, per i quali però non è mai stata avviata la convenzione con il Comune.

