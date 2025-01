Vento e neve in Campania, oltre 400 interventi dei vigili del fuoco

NAPOLI (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo in Campania. Oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco. Soccorse 8 persone bloccate dalla neve sul monte Cervati. Forti raffiche di vento si registrano in tutta la regione, principalmente nelle province di Salerno tra il Cilento e l’Agro Nocerino-Sarnese, Caserta, Napoli. Problemi legati alla neve nell’Avellinese. Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per soccorrere sette adulti e una bambina bloccati dalla neve in un rifugio sul Monte Cervati, in provincia di Salerno. Con il gatto delle nevi del comando di Avellino le persone sono state trasportate al sicuro a valle. vbo/gtr

