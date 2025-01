Agrigento Capitale Cultura, Albergoni “Un anno di grandi attività”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci dobbiamo aspettare un anno di grandi attività, di presenze di artisti per tutto l’anno. Sarà un anno in cui Agrigento e il territorio si trasformeranno in un laboratorio aperto per fare in modo che tutto ciò che sarà realizzato quest’anno non sarà un calendario di eventi ma un processo che continuerà nel tempo”. Così il direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, Roberto Albergoni, a margine della presentazione, nella sede della stampa estera a Palazzo Grazioli, a Roma, del programma delle attività. “Il 18 gennaio c’è la cerimonia di apertura con il Presidente Mattarella e da lì il via ad un anno di entusiasmo, ma anche un anno di riflessione e relazione con tutti coloro che arriveranno da fuori”, aggiunge. xb1/vbo/gtr

